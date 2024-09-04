تعرف على تفاصيل الاجتماع الأول لمديرى الادرات الاجتماعية فى الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

ترأست الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماع مديرى الإدارات الاجتماعية بحضور محمد عز الدين، وكيل المديرية، أحمد الشوبكى، مدير الإدارة الاستراتيجية، مدحت عوض، مدير إدارة الضمان، رضا على، مدير إدارة العلاقات العامة.

تناول الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالعمل، وعدد من التكليفات لمديرى الإدارات، وناقش مديرى الإدارات السلبيات، التى تعوق أداء عملهم، أو تؤثر عليه، وتم فتح حوار، والرد على الاستفسارات.

وأكدت "جلالة" خلال الاجتماع على أن العمل الجماعى أساس النجاح، وكلفت مديرى الإدارات الاجتماعية بإعادة توزيع القوى الوظيفية لسد العجز، والنزول للعمل الميدانى، والتواجد وسط المواطنين للتعرف على احتياجاتهم، وتلبيتها، بالإضافة لإعادة مراجعة كافة استمارات تكافل وكرامة المرفوضة لعدم انطباق الشروط، وتشكيل لجنة لأرشفة جميع المستندات، والأوراق، التى مر عليها المدة القانونية.