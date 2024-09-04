تعاون بين التضامن والجمعيات الشرعية للتخفيف عن غير القادرين فى الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية اتخاذ إجراءات بالتعاون مع الجمعيات الشرعية بالمحافظة تشمل: فتح عيادات الجمعيات الشرعية بالمجان لغير القادرين، ومراكز متحدى الإعاقة، والعلاج الطبيعى، زيادة عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية، توزيع أجهزة تعويضية، توزيع شنط مدارس على الأيتام، وحلوى المولد النبوى، وتنفيذ أمسيات دينية، وإعفاء الطلاب من حفظة القرآن الكريم من مصروفات شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الاتفاق فى تفاصيل التعاون جاءت فى سياق اجتماع استقبلت فيه المهندس عفت رجب داود، المشرف العام للجمعيات الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنه المحمدية بالدقهلية، وأنس علاء، عضو مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية بالمنصورة بمكتبها بمقر مديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح عفت رجب داود خلال الاجتماع أن الجمعية الشرعية تحمل رسالة الدعوة، والإصلاح المجتمعى، وتعتنى برعاية الإنسان صحيا، واجتماعيا، وتنمويا، وتربويا، وتسعى لرفع المعاناة عن كأهل المواطنين من خلال برامج الحماية، والرعاية، والتنمية، التى تقدمها الجمعية، فضلا عن الرعاية الصحية من خلال المراكز الطبية المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأكدت "جلالة"على أهمية الدور المجتمعى، الذى تقوم به الجمعية الشرعية، وأهمية الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتوحيد الجهود، وتكثيف الخدمات خلال فترة تنفيذ المبادرة 100 يوم، بدءا من 7 سبتمبر الجاري.