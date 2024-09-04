أطفال فرط الحركة.. طرق ضبط نومهم ونصائح للآباء أثناء الدراسة

كتبت مروة محمود الياس

تجد الأمهات صعوبة بالغة في ضبط مواعيد نوم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه، هؤلاء الأطفال الذين يكونون سريعى الحركة، وقليلى النوم، ويعانون من اضطرابات النوم الشائعة، والتي أوضحتها الدكتورة أمنية رأفت أستاذ أمراض النفسية أطفال قصر العينى.

والتى من بينها:

الأرق الشديد لدى هؤلاء الأطفال أو معظمهم وفقا لدرجة الإصابة

الاستيقاظ أكثر من مرة أثناء النوم

صعوبة الحصول على نوم عميق متصل

الحركة أثناء النوم لدى بعضهم

النوم لفترات قصيرة

النوم في ساعات النهار والاستيقاظ ليلا وغيرها الكثير من الاضطرابات أثناء النوم

وتابعت ناصحة بضرورة ضبط نوم الأطفال مبكرا قبل بدء الدراسة، والاهتمام بتقليل ساعات اللعب دون حرمانهم منها؟

وقدمت مجموعة هامة من النصائح لضبط النوم والساعة البيولوجية لهم :

ـ اهتمى بتقليل ساعات اللعب دون منعها.

ـ اهتمى بتقسيم الوقت، اللعب والدراسة والنوم والطعام وغيرها.

ـ اهتمى بتعويد الطفل على ساعة تنام فيها الأسرة بالكامل.

ـ اهتمى بتقليل الأطعمة والمشروبات التي يحددها الطبيب المعالج للحالة والتي تزيد من فرط الحركة ليلا.

ـ إذا كان الطفل يتناول دواء خاصا بالتشتت والفرط الحركى لابد من ضبط مواعيده.

ـ لابد من الاهتمام بمتابعة جلسات الطفل التي يحددها الطبيب المختص المعالج لتقليل فرص زيادة فرط الحركة والتشتت أثناء الدراسية، والتعثر في الكثير من العقبات أثناء المذاكرة والتحصيل.