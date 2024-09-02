لو بتعانى من الأرق.. أعشاب وتوابل هتساعدك على النوم الهادئ ليلاً

كتبت مروة هريدى

تحتوي بعض التوابل، مثل الكركم والقرفة والحبهان، على مركبات لها تأثيرات مهدئة ومضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تخفف من التوتر والانزعاج الذي قد يتداخل مع النوم، ويمكن أن يساعد تضمين هذه التوابل في روتين وقت النوم في تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، حيث تتمتع بعض التوابل بخصائص مهدئة خفيفة "Food-ndtv".

فيما يلي.. بعض التوابل الشائعة في كل مطبخ تساعد على النوم ليلا ومنع الأرق:

الكركم

الكركم هو عنصر أساسي في أي مطبخ وهو معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وقد ثبت أن المركب النشط، الكركمين، يقلل من التوتر والقلق، مما قد يساهم في تحسين النوم، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الكركم في تنظيم مستويات الميلاتونين، الهرمون المسئول عن دورات النوم والاستيقاظ.

كيفية الاستخدام: أضف ملعقة صغيرة من الكركم إلى الحليب الدافئ أو اصنع شاي الكركم المهدئ عن طريق غلي مسحوق الكركم مع قليل من الفلفل الأسود، وتناوله قبل النوم للمساعدة في تهدئة عقلك وجسدك.

الحبهان

الحبهان هو نوع من التوابل العطرية التي لا تضيف رائحة لذيذة للأطباق فحسب، بل لها أيضًا تأثيرات مهدئة يمكن أن تساعد في النوم، كما أنه يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي ويمكن أن يخفف من الانزعاج الذي قد يتداخل مع النوم.

كيفية الاستخدام: اسحق بعض قرون الحبهان وأضفها إلى الشاي أو الحليب الدافئ قبل النوم.

القرفة

تشتهر القرفة بخصائصها الدافئة والمهدئة، مما يجعلها رائعة لتعزيز الاسترخاء، كما أنها تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما قد يمنع الاضطرابات الليلية الناجمة عن ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم، وتساهم رائحة القرفة المريحة أيضًا في خلق بيئة هادئة قبل النوم.

كيفية الاستخدام: أضف عود قرفة أو رشة من القرفة المطحونة إلى الشاي أو الحليب الدافئ قبل النوم.

جوزة الطيب

جوزة الطيب هي نوع من التوابل الدافئة والحلوة ذات خصائص مهدئة طبيعية يمكن أن تساعد في تحفيز النوم، وقد تم استخدامها تقليديًا لعلاج الأرق وتعزيز الاسترخاء، وتساعد جوزة الطيب على تهدئة الجهاز العصبي ويمكن أن تكون إضافة مفيدة لروتين وقت النوم.

كيفية الاستخدام: رش قليل من جوزة الطيب المطحونة مع الحليب الدافئ أو شاي الأعشاب قبل النوم.

بذور الشمر

تُعرف بذور الشمر بفوائدها الهضمية وتأثيراتها المهدئة، فهي تساعد في تهدئة الانزعاج الهضمي، والذي يمكن أن يكون سببًا شائعًا لاضطرابات النوم، كما تحتوي بذور الشمر على خصائص مهدئة خفيفة تعزز الاسترخاء وتدعم النوم بشكل أفضل.

طريقة الاستخدام: قم بغلي كوب بذور الشمر لمدة 5-10 دقائق، ثم صفيها وتناولها قبل النوم للمساعدة في استرخاء الجهاز الهضمي ودعم النوم المريح.

الزعفران

الزعفران هو نوع من التوابل الفاخرة ذات خصائص تحسين الحالة المزاجية التي يمكن أن تحسن نوعية النوم، فهو يساعد على تنظيم مستويات السيروتونين في الدماغ، ما يمكن أن يخفف من أعراض القلق والاكتئاب التي قد تتداخل مع النوم.

طريقة الاستخدام: انقع بضع خيوط من الزعفران في الحليب الدافئ أو شاي الأعشاب، وتناوله قبل النوم للاستمتاع بفوائد الزعفران المريحة وتعزيز نوم هادئ ليلاً.

الزنجبيل

الزنجبيل معروف بفوائده الهضمية وقدرته على تهدئة المعدة، فهو يساعد على تخفيف الغثيان وعدم الراحة الهضمية، مما قد يساهم في الحصول على نوم أفضل، ويحتوي الزنجبيل أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التوتر ودعم الاسترخاء.

طريقة الاستخدام: قُم بغلي شرائح الزنجبيل الطازجة في الماء، ثم أضف العسل أو الليمون لمزيد من النكهة.