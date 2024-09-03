8 نصائح للتخلص من الكرش فى أسرع وقت

كتبت فاطمة ياسر

الكرش أو الدهون المتراكمة حول البطن من الأمور المزعجة التى يصاب بها البعض، وخلال التقرير المنشور عبر موقع healthshots سنتعرف على أهم وأبرز الطرق الصحية التى تساعد فى القضاء على بروز البطن، ومنها..

- تمارين القلب

الجرى والقفز والمشى والسباحة طرق رائعة لحرق السعرات الحرارية مع تحسين صحة القلب، وهذه التمارين الهوائية فعالة للغاية فى التخلص من دهون البطن "الكرش"، وفقًا لـScience Direct، فإن تدريب التمارين الهوائية إذا تم ممارسته باستمرار مع الحد الأدنى من مستويات النشاط البدنى الموصى بها، قد يعزز فقدان الوزن بشكل متواضع، حتى بدون تقليل تناول السعرات الحرارية.

- زيادة تناول الألياف

إن تناول المزيد من الألياف يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة طويلة، ما قد يحد أيضًا من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فالألياف مهمة جدًا أيضًا لصحة الأمعاء لأنها يمكن أن تساعد فى منع مشاكل الجهاز الهضمى مثل الإمساك عن طريق تسهيل حركة البراز عبر الأمعاء، كما سيعانى الجهاز الهضمى الصحى من انتفاخ أقل، ما يجعل المعدة تبدو أنحف.

- تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة

تمد الكربوهيدرات الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه، ولكن ليست كل الكربوهيدرات صحية بنفس الدرجة، يحول جسمنا بعض الكربوهيدرات مثل المكرونة البيضاء والخبز إلى جلوكوز.

- المزيد من البروتين

البروتين ضروري للجسم لأنه يساعد في إصلاح ونمو العضلات، وفهو يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة طويلة، فإذا قمت بزيادة تناول البروتين، مثل تناول مشروب بروتيني على الإفطار، فسوف يقلل ذلك من احتمالية وصولك إلى الطعام بين الوجبات، وأيضًا، يحرق جسمك المزيد من السعرات الحرارية لهضم البروتين مقارنة بالدهون أو الكربوهيدرات، وفقًا لمراجعات التغذية، يمكن أن يساعد البروتين أيضًا في الاحتفاظ بالكتلة العضلية الهزيلة أثناء عملية فقدان الوزن ما قد يساعد أيضًا في الحفاظ على التمثيل الغذائي الأمثل لتسهيل عملية إدارة الوزن.

- أضف تدريبات المقاومة

إن إضافة تمارين المقاومة إلى نظامك التدريبي سيضمن عدم فقدان الشخص لكتلته العضلية أثناء محاولته تقليل تناول السعرات الحرارية، من خلال اكتساب كتلة العضلات يمكن لجسمك حرق المزيد من السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة.

- تضمين الحركة

يمكن للأشخاص الذين يسعون إلى التخلص من دهون البطن أن يحاولوا دمج المزيد من الحركة في حياتهم، ويمكن أن يكون ذلك بسيطًا مثل الانغماس في المزيد من النشاط والحركة طوال اليوم، خاصةً إذا كان لديهم وظيفة تتطلب الجلوس.

تتضمن بعض الأنشطة الصغيرة التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة ما يلي..

• صعود الدرج

• المشي

• استخدام مكتب قائم

• التمدد طوال اليوم

وفقًا لمؤسسة مايو للتعليم الطبي والبحث، وجد أن الأشخاص الذين أضافوا حركة إضافية إلى حياتهم كانوا قادرين على حرق ما يصل إلى 2000 سعر حراري يوميًا، اعتمادًا على وزن الجسم ومستوى النشاط.

- حافظ على رطوبة جسمك

يمكن للناس تقليل احتباس الماء والانتفاخ، وهما العاملان اللذان يجعلان معدتك تبدو أكبر، عن طريق شرب كميات كبيرة من الماء، شرب كوب من الماء قبل الوجبة يمكن أن يملأ معدتك ويساعدك على التحكم في الحصص أثناء الوجبة.

- احصل على قسط كاف من النوم

النوم هو عامل رئيسي في الحفاظ على الصحة الجيدة، بما في ذلك مساعدتك في الحفاظ على وزن صحي، ووجدت الأبحاث المنشورة في عام 2018 في Science Direct أن الحرمان من النوم يعيق التوازن الهرموني الذي يساعد في تنظيم شهية الشخص، ويمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة غير المرغوب فيها، كما يمكن أن تساعد جودة النوم الجيدة ومدته الأشخاص على إنقاص الوزن.