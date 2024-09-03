144 طالبا إحصائية اليوم الأول لتنسيق الدبلومات الفنية فى مكتب تنسيق جامعة القناة

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس عن إحصائية مفصلة لعدد المتقدمين لتسجيل رغباتهم، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 114 طالبًا وطالبة، موزعين بين الدبلومات الفنية ثلاث سنوات وخمس سنوات وذلك في اليوم الأول من تنسيق الدبلومات الفنية.

وفي تصريح للدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أكد أهمية تسهيل إجراءات التنسيق وتوفير كل الدعم للطلاب لضمان بداية سلسة لعامهم الدراسي الجديد.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الإحصاءات تعكس التفاعل الجيد من الطلاب مع نظام التنسيق، مؤكداً أنه من المتوقع زيادة عدد المتقدمين في الأيام المقبلة.

من جانبه، أشار الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق، إلى أن توزيع المتقدمين كان كالتالي:

بالنسبة للدبلومات الفنية ثلاث سنوات، بلغ عدد المتقدمين 56 طالبًا وطالبة، منهم 21 فني تجاري، 29 فني صناعي، و 6 فني زراعي، أما بالنسبة للدبلومات الفنية خمس سنوات، فقد بلغ عدد المتقدمين 58 طالبًا، منهم 48 فني تجاري و10 فني تمريض.

وأفادت الدكتورة هبة الدناصوري، نائب رئيس مكتب التنسيق، بأن العملية تسير بسلاسة بفضل الجهود المبذولة من جميع العاملين في المكتب، وأكدت على أهمية دعم الطلاب خلال هذه المرحلة المهمة.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، مسئول التنسيق اليدوي، أن هناك تنسيقاً جيداً بين مختلف الأقسام لضمان تقديم الخدمة بكفاءة.

بينما أضاف الدكتور محمد إبراهيم، مسئول التنسيق الإلكتروني، أن النظام الإلكتروني يعمل بكفاءة عالية ويتيح تسجيل البيانات بسهولة وسرعة.

وأشاد شريف فاروق، أمين عام الجامعة، بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل جميع الفرق لتنظيم عملية التنسيق، معرباً عن شكره لجميع العاملين الذين يسهمون في تسهيل الإجراءات للطلاب.

تستمر أعمال التنسيق في مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس حتى الخميس الموافق 12 سبتمبرالجارى، مع تأكيد الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للطلاب المتقدمين.

