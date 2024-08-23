استمرار العمل داخل مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة حتى غد السبت

الإسماعيلية-صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بلغ 520 طالبًا وطالبة، مؤكداً أن العمل مستمر داخل مكتب التنسيق الفرعي اليوم الجمعة وحتى غدًا السبت الموافق 24 أغسطس، لافتًا إلى أن الجامعة تحرص على توفير خدمات متميزة داخل مكتب التنسيق لجميع الطلاب.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم بلغ 204، بينما بلغ عدد الطالبات 316، مشيرًا إلى أن العمل مستمر بانتظام داخل مقر التنسيق اليدوي والإلكتروني من التاسعة إلى الثانية ظهرًا، كما تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب وذويهم.

ومن جانبه أفاد الدكتور تامر شوقي مدير مركز التحول الرقمي بالجامعة ورئيس مكتب التنسيق أن عدد الطلاب المتقدمين بشعبة علمي علوم بلغ 316 ، بينما بلغ عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم بشعبة علمي رياضة 133 ، أما الشعبة الأدبية فقد تقدم لمكتب التنسيق بها 71 طالب وطالبة.

بينما أكدت الدكتورة هبة الدناصوري، نائب رئيس مكتب التنسيق مواصلة تقديم الدعم الشامل للطلاب خلال فترة التنسيق لضمان تسجيل رغباتهم بشكل دقيق وفعال.

وبدوره ، أشار الدكتور تامر حسنين، المشرف على التنسيق الإلكتروني إلى المتابعة الدقيقة لأداء نظام التنسيق الإلكتروني لتأكيد تسجيل البيانات بشكل صحيح وتقديم الدعم الفني عند الحاجة.

وألمح الدكتور محمد عبد الهادي، مسئول التنسيق اليدوي أن الجميع داخل مكتب التنسيق اليدوي يعمل على تبسيط إجراءات التسجيل اليدوي وتقديم المساعدة الشخصية للطلاب الذين يفضلون هذه الطريقة.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم، مسئول التنسيق الإلكتروني حرص مسئولي التنسيق الالكتروني على ضمان أن تكون جميع البيانات التي يتم إدخالها ومعالجتها عبر النظام الإلكتروني صحيحة و محدثه.

فيما أثنى شريف فاروق، أمين عام الجامعة على الجهود المبذولة من الإدارات المعنية بالعمل داخل مكتب التنسيق، مؤكداً أن الجميع يسعى إلى تحقيق هدف واحد وهو:ضمان تقديم أفضل دعم ممكن للطلاب خلال هذه الفترة.

