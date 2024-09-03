مفاجأة.. مش كل الهرمونات بتتخن.. اضطرابات هرمونية ممكن تخسسك

كتبت مروة محمود الياس

لطالما كانت الاضطرابات الهرمونية تسبب اضطرابات بالوزن، خاصة بالزيادة والإصابة بالسمنة، ولكن ما لا يعلمه البعض أن بعض الاضطرابات الهرمونية خاصة لدى النساء، يمكن أن تسبب نقصان سريع في الوزن، بل وتسبب نحافة ظااهرة كذلك.

وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض فإن الهرمونات واضطراباتها قد تسبب مشكلات صحية، ويضطرب معها الجسم بالكامل، فوفقًا للتقرير تؤثر وبشدة على شكل ووزن الجسم، وعلى الصحة العامة، وتضرب معها الحالة الجسدية بالإرهاق والخمول والكسل، فضلا عن السعور بالقلق ومشكلات النفسية والعصبية كذلك، مع الاضطرابات المزاجية، فالكثير تحدثه الإضطرابات الهرمونية، ولكن ما لا يعيه البعض أنها قد تسبب النحافة وفقدان الوزن السريع.

تابع التقرير أن هناك حالات اضطراب هرمونى قد تسبب النقصان الحاد في الوزن ومن بينها:

نقصان الوزن الناتج عن تكيس المبايض تلك المتلازمة التي تضطرب معها الحالة الهرمونية وتتأثر الدهون العامة وبالتالي ينقص الوزن لدى بعض الحالات.



انقطاع الطمث لدي السيدات في مرحلة سن اليأس تسبب الكثير من المشكلات الصحية والتي يمكن أن تؤثر على الوزن بالنقصان.



اختلال الهرمونات الناتج عن الإصابة بمشكلات الغدة الدرقية، قد يسبب ، عكس المعتقد، نقصان حاد بالوزن وبشكل ملحوظ بمجرد الإصابة بهذه المشكلة

ونصح التقرير بضرورة الاهتمام بالكشف عن أسباب النحافة الشديدة، والتى يمكن أن تصيب البعض نتيجة الاضطرابات الهرمونية، خاصة إذا كان فقدان الوزن فجائى أو يحدث بشكل سريع ومتتالى.