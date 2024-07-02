متى يكون انتفاخ العينين دليلا على اضطراب الهرمونات؟

كتبت مروة محمود الياس

الهرمونات هي التي تساعد وظائف وأعضاء الجسم على القيام بعملها على أتم وجه، ولها دور كبير جدا في الحفاظ على صحة الإنسان.وفقا لتقرير نشر في موقع e medicine health الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن بعض العلامات التي تظهر على الجسم تدل على اضطراب الهرمونات تلك التي تساعد على عمل وظائف الجسم واعضائه، وباختلالها يختل الجسم.

هرمونات الجسم كثيرة ومتعددة واي اضطرابات فيها يظهر معها بعض العلامات والأعراض، ولعل من أهمها بعض العلامات التي تظهر على العيون، مثل انتفاخات تحت العينين وفوقها وكذلك التورمات التي تحدث فيهما، والتي يعتقد البعض أنها قد تكون ناتجة عن الإرهاق الحاد، وكثرة النظر في الشاشات، أو الحساسية بشكل عام خاصة الحساسية المزمنة التي تصيب البعض فتظهر على العينين في شكل انتفاخ، ولكن ما لا يعيه البعض أنه قد يكون الأمر متعلقا بالهرمونات.

بعض انتفاخات العيون وتورماتها قد تظهر بشكل واضح عند اضطراب هرمونات الجسم بالكامل، والذي قد يحدث نتيجة التوتر الحاد أو مرض ما في غدد الجسم تسبب اضطرابا في إفراز الهرمونات بشكل منظم، فكل غدة ولها هرمونها، وبالتالي هذا ما يؤثر على شكل العينين وما حولهما وتدفق الدم فيهما مما يجعل العينين تظهر عليها بعض العلامات، مثل العيون الحمراء والعيون الدامعة، وانتفاخ ما حول العينين أو تحتهما فقط، يحتاج الأمر منك لزيارة الطبيب المختص للكشف عن السبب والكشف عن مدى سلامة الهرمونات وعملها.

فيما قدمت الدكتورة ابتسام السباعي استشاري الجلدية بقصر العينى بعض النصائح للتخلص من تورم العينين أو انتفاخهما ، موضحة أنه في البداية يجب ان نعرف السبب المرضي الذي يحدده الأطباء من خلال الكشف الكامل على المريض، مع الاهتمام بعدم وضع ايه كريمات مضادة للانتفاخ أو التورم حول العينين لانها منطقه حساسه وجلد حساس لا يصح وضع أية منتجات أو مراهم عليه إلا بعد استشارة المختص.

كذلك نصحت بوضع الكمادات الدافئة من الشاي لدقائق بسيطة، أو غسيل العينين بمياه باردة عاديه، أو وضع الأكياس الشاي بارده، وكذا الاهتمام بعدم النظر للشاشات لفترات طويلة مع اخذ قسط كاف من النوم، مع الاهتمام بتقليل حدة التوتر، والأهم مما سبق هو علاج المسبب لهذا الانتفاخ، خاصه إذا كانت حساسية تؤثر على الجسم بالكامل وتؤدي الى تورمات مختلفة في مناطق الجسم المختلفة ومن بينها الفم والعينين.