أسباب الاضطرابات الهرمونية.. 7 نصائح لاستعادة التوازن الهرمونى فى الجسم

كتبت فاطمة ياسر

يعد اختلال التوازن الهرموني مصدر قلق دائم لدى الأشخاص بعد سن معينة، ومع ذلك، مع اتباع نمط حياة ونظام غذائي مناسبين، يمكن استعادة التوازن الهرموني في الجسم، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes سبع نصائح لاستعادة التوازن الهرموني..

أهم النصائح

-عندما يتم إرهاق بعض الغدد، يمكن أن يحدث اختلال في التوازن الهرموني. يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن والنظام الغذائي السيئ واختيارات نمط الحياة السيئة إلى إرهاق الغدد.

-يمكن أن يكون للضغوط النفسية والصدمات تأثير كبير على هرموناتنا..



-الفيتامينات والمعادن ضرورية لإنتاج الهرمونات وتنظيم الهرمونات. يمكن أن يكون نقص هذه العناصر الغذائية أيضًا سببًا لاختلال التوازن الهرموني في الجسم.

-يمكن أن يؤدي اختلال التوازن في بكتيريا الأمعاء إلى الالتهاب واضطراب إشارات الهرمونات وضعف امتصاص العناصر الغذائية.

-يلعب الكبد دورًا حيويًا في استقلاب الهرمونات وإزالة السموم من الجسم. عندما يصبح الكبد مثقلًا، يمكن أن يحدث اختلال في التوازن الهرموني.

-تتأثر مستويات الأنسولين والكورتيزول بشكل مباشر باضطرابات سكر الدم. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى مقاومة الأنسولين وإرهاق الغدة الكظرية.

-النوم الجيد مهم جدًا لتنظيم الهرمونات بشكل صحي. الحرمان من النوم قد يزعج الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم.

