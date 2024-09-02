كيف تحمي طفلك من التهاب الكبد الفيروسي؟

كتبت فاطمة ياسر

التهاب الكبد الفيروسى من الأمراض التي تصيب الكبار والأطفال، ويصاحبه ارتفاع حرارة الجسم، واليرقان وآلام البطن والقيء والغثيان وفقدان الشهية وفي حالة إهمال العلاج يتعرض الشخص لفشل الكبد.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أن إصابة الأطفال بالتهاب الكبد الفيروسي يرجع للعديد من الأسباب ، ومنها النظافة غير الكافية، والتلوث.

الأطفال المعرضون للخطر

يمكن تصنيف هذه الفيروسات على نطاق واسع إلى فيروسات منقولة بالدم أو منقولة عن طريق الغذاء، وعلى الرغم من أنها أقل عرضة للتسبب في التهابات حادة إلا أنها عرضة للتسبب في التهاب الكبد المزمن والتليف وسرطان الخلايا الكبدية في بعض الأحيان.

علي سبيل المثال يسبب التهاب الكبد A و E عدوى حادة قصيرة الأمد .

ويساهم التعامل غير الصحي مع الطعام، والافتقار إلى ممارسات الصرف الصحي الجيدة، وتفشي العادات الشخصية غير الصحية، والافتقار إلى الوعي بالتطعيم في تفشي التهاب الكبد A.

وللحد من إنتشار أو الإصابة بالتهاب البد الفيروسي لدي الأطفال، يجب اتباع هذه النصائح، ومنها

-الممارسات الوقائية لأولئك المعرضين للخطر والحقن الآمنة من شأنه أن يساعد في الحد من التهاب الكبد المنقول بالدم.

-فحص جودة المياه، وتحسين ممارسات نظافة الغذاء مثل غسل اليدين.



- التحصين للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات والذين يتناولون الطعام في الخارج بشكل متكرر والعاملين في مجال الأغذية.

