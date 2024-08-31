فوائد الكمادات الساخنة لتخفيف الألم.. اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

الكمادات أنواع وأشكال منها البارد ومنها الساخن، كلنا نعلم فوائد الكمادات الباردة في تخفيف درجة حرارة الجسم عند الإصابة بالحمى، ولكن هل تعلم فوائد الكمادات الساخنة للجسم؟

ذكر تقرير نشر في موقع vinmic الطبي المعني بالصحة العامة، أن الكمادات الساخنة لها تأثيرات صحية ومفيدة ويلجأ إليها الكثير من الأطباء ولكن في حالات معينة، والكمادات الساخنة تعمل على رفع حرارة الجسم بشكل متدرج، هذه الكمادات لها استخدامات متعددة ومفيدة.

ووفقًا للتقرير فإن الكمادات الساخنة يجب ألا تزيد مدة وضعها أو استخدامها عن الـ20 دقيقة بإجمالي إستخدامها، وهي مفيدة في علاج الكثير من آلام وأوجاع الكثير من المشكلات منها: آلام المفاصل وآلام الحنجرة، والأمعاء وآلام الكبد والكلى، كما أنها تساعد بعض كبار السن والمسنين أثناء الطقس البارد للتدفئة وسريان الدورة الدموية.

أما الفئات الممنوعة حسب التقرير، منها المرضى بالالتهابات الشديدة المتفرقة فى الجسم، وحالات النزيف، والتهابات الزائدة، ومن لديه توسع بالأوعية الدموية.

وأوضح التقرير أن الكمادات الساخنة تكمن فائدتها في أنها تعمل على رفع حرارة الجسم بشكل تدريجى، وتعمل على هذا الرفع تدريجيا مما يؤثر تأثيرا إيجابيا بتقليل تشنج الأعصاب وتهيجها، فضلا عن أنها تعمل على الإسترخاء المتدرج للعضلات فضلا عن تقليل تشنج الأربطة، وبالتالي تزيد من الدورة الدموية وتعزز من سريانها ما يخفف من الألم تدريجيا.

إذا كنت تعاني من آلام شديدة ومتفرقة بالجسم، عليك باستشارة الطبيب في إمكانية استخدام الكمادات الساخنة، وطبيعة استخدامها وتوقيت استخدامها أيضا، وذلك للحصول على أفضل نتيجة وتخلصك من الألم.