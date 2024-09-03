حياة كريمة.. بدء التمهيد لمسح وتسوية طريق داير الناحية بدراجيل فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء وحيد الحضرى رئيس مجلس مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على تواصل أعمال مسح وتسوية داير الناحية بقرية دراجيل استعدادًا لفرد طبقة السن بعد انتهاء كافة أعمال المرافق بالطريق، وذلك بمتابعة محمود أبو طالب رئيس الوحدة القروية بدراجيل.

وأضاف رئيس مجلس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، على أن طول داير الناحية بدراجيل يبلغ طوله 1700متر بدايةً من الكوبرى العلوى مرورًا بالمعهد الدينى ومركز الشباب وشارع الناحية البحرية ثم المدرسة الإعدادية مرورًا بشارع سوق الأربعاء وشارع البحر، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".