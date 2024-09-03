جامعة قناة السويس تختتم أنشطتها الطلابية لعام 2023-2024 بحفل مميز

الإسماعيلية-صبرى غانم

احتفلت جامعة قناة السويس، بقاعة الاحتفالات الكبرى، بختام أنشطتها الطلابية للعام الأكاديمي 2023-2024، في حفل شهد حضوراً مميزاً من القيادات الجامعية.

وأقيم الحفل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، كما شهد الحفل الدكتور سامي هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية والأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية و لفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

وخلال الحفل تم عرض فيديو عن الراحل الدكتور أيمن جمعه مدير مكتب إعلام جامعة قناة السويس تقديراً لإسهاماته في الأنشطة الطلابية.

تلاه عرض فيديو ملخص لنتائج حصاد الأنشطة الطلابية خلال العام الأكاديمي 2023-2024، والذي لاقى إعجاب الحضور وأبرز نجاحات الطلاب وإنجازاتهم خلال العام الدراسي.

وافتتح الحفل بكلمة من الطالب كريم عبد الباري، رئيس اتحاد الطلاب، الذي عبر عن بالغ شكره للدكتور ناصر مندور وللدكتور محمد عبد النعيم على دعمهم المتواصل لأنشطة الطلاب، وأشاد "عبد الباري" بدور الطلاب كمساهمين فاعلين في بناء الوطن وتحقيق إنجازاته، مثمناً دور القيادات الجامعية في دعمهم واهتمامهم بالأنشطة الطلابية.

كما قدم شكره الخاص للطالب محمد شريف، مقرر أسرة "طلاب من أجل مصر"، مؤكدا أن أكثر الذكريات التي يحتفظ بها خلال فترة قيادته لاتحاد طلاب الجامعة هى استقبال الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في رحاب جامعة قناة السويس، تلك الزيارة التي ألقى الرئيس السيسي خلالها الضوء على دور الطلاب في الحياة السياسية والاجتماعية.