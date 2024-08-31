جامعة قناة السويس تبدأ أعمال لجنة الدمج لطلاب ذوى الهمم.. تفاصيل

الإسماعيلية-صبرى غانم

بدأت جامعة قناة السويس، أعمال لجنة الدمج المخصصة لطلاب الهمم، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التزام الجامعة بتقديم أفضل دعم وتعليم للطلاب ذوي الهمم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تتناسب مع احتياجاتهم وتساعدهم على تحقيق طموحاتهم الأكاديمية. وتضمنت مهام اللجنة استلام وفحص ملفات الطلاب المتقدمين، ثم توزيعهم على الكليات والأقسام المناسبة وفقاً لرغباتهم.

جاءت اللجنة بتشكيل يشمل الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور نادر نمر عميد كلية الطب، والدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، الذي حضر نيابة عنه الدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رضوان أستاذ العظام بكلية الطب، والدكتور أشرف طنطاوي أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب.

كما شمل التشكيل إبراهيم السيد أحمد مدير الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب، وفريق العمل بالإدارة الذي يضم مروة محمد عبد العزيز، وهالة حسين النصف، ووائل محروس.

تقدم للجنة 101 طالب وطالبة من الثانوية العامة، وطالب واحد من الدبلومات، بالإضافة إلى 5 طلاب مكفوفين وطالب واحد من ذوي الإعاقة الحركية، تم توزيع هؤلاء الطلاب على كليات الألسن والآداب والتجارة بما يتناسب مع احتياجاتهم، حيث التحق 90 طالب وطالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية لأقسام التاريخ والفلسفة والمكتبات و لغة عربية ، و4 طلاب بكلية الألسن لأقسام اللغة الإنجليزية و التركية واللغة الفرنسية، و10 طلاب بكلية التجارة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجامعة لتوفير بيئة تعليمية شاملة وملائمة لجميع الطلاب، مع التركيز على تلبية احتياجات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان تحقيقهم لأقصى استفادة من تجربتهم الأكاديمية.

