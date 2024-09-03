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تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 04:18 م
تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات وزارة التعليم العالى
محمد صبحى

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بالتزامن مع إتاحة باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكترونى، ينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق للتقدم وحجز الاختبارات، إذ يتمكن الطلاب التقدم لاختبارات القدرات من خلال الرابط التالى..

وكان قرر مكتب التنسيق فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 3/9/2024 حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024

وقرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للتقدم لـ طلاب الشهادات الفنية

1 -  دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول الأتي:-

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)  60% فأكثر

2 -  دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:-

ـ دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية -  الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي. 60 % فأكثر.

ـ دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات 60%

ـ دبلوم السالزيان الدون بوسكو -  دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل -  دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز 60%.

ـ دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام). 75 % فأكثر.

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.







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