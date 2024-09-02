تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المدارس الفنية

محمد صبحى

تنطلق غدا الثلاثاء، أعمال تنسيق طلاب الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2024، إذ تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من غدا الثلاثاء وحتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024.

وفيما يلى الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث – الخمس سنوات.

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلى : س / 000000

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة0 حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.