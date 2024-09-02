اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 سبتمبر 2024 12:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المدارس الفنية

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 11:57 ص
تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المدارس الفنية موقع التنسيق الإلكترونى
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق غدا الثلاثاء، أعمال تنسيق طلاب الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2024، إذ تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من غدا الثلاثاء وحتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024. 

وفيما يلى الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث – الخمس سنوات.

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلى :   س  /  000000

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل  إعلان النتيجة0 حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.







تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تنسيق الدبلومات الفنيه 2024

نتيجه الدبلومات الفنيه 2024

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

تنسيق معهد فني صحي 2024

تنسيق الدبلومات الفنية 20242025

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس اليوم السابع

لينك نتيجه تنسيق الدبلومات الفنيه 2023

موعد اعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

tansik digital gov eg

tansiq mod gov eg

متي موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2024

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات تجاري

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات صناعي

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

مكتب تنسيق القبول بالجامعات

مكتب تنسيق عين شمس

بوابة الحكومة المصرية تنسيق

مكتب التنسيقموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2024




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة