اليوم السابع
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محافظ مطروح يوافق على فتح فصل إضافي بالمدرسة الفنية للتمريض بنين

الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:08 م
محافظ مطروح يوافق على فتح فصل إضافي بالمدرسة الفنية للتمريض بنين اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

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اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرار فتح فصل إضافي بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنين بمطروح، لتوفير مزيد من الكوادر البشرية بمستشفيات مطروح بما يعمل على مزيد من الارتقاء بمنظومة الصحة، وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، كما يلبى مطالب الأهالى والإقبال المتزايد على هذا النوع من التعليم.

وأوضح الدكتور إسلام عساف مدير مديرية الصحة بمطروح، أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قد وافق على زيادة أعداد المقبولين بالمدارس الفنية للتمريض بنين من أبناء المحافظة، وباعتماد محافظ مطروح بفتح فصل جديد، والموافقة على زيادة الفصول بمدرسة مطروح بنين، مع النزول بالحد الأدنى لمجموع 252 درجة، وسيتم استكمال اختبارات القبول للمتقدمين بملفاتهم، مع مراعاة المفاضلة باختيار المجموع الأعلى لمن اجتاز اختبار القدرات والإملاء.







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