مياه المنوفية: بدء التدريب الصيفى لـ120 طالبا بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس رشدى السيد عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بدء التدريب الصيفى لـ120 طالبا بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بالصفوف الأول والثانى لعام 2023-2024م خلال الفترة من 28-7-2024 وحتى 15-8-2024 م داخل المحطات والشبكات والمعامل والورش التابعة للشركة .

وذكر، أنه تم وضع خطة للتدريب تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للتدريب وبواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين القائمين على عملية التدريس بالمدرسة مع الإستعانة بمسئولى السلامة والصحة المهنية بالمحطات التى يتم فيها التدريب.

وأكد، على أن الهدف من التدريب هو تدريب الطلاب عمليا على ماتم دراسته نظريا خلال العام الدراسى وسيستمر التدريب حتى يوم 15-8-2024 من أجل خلق كوادر مؤهلة للعمل كفنيين فى المحطات.

وأضاف، تم توزيع الطلبة على المحطات على مستوى المحافظة ويتم تدريبهم تحت اشراف نخبة من مهندسين وفنيين وكميائيين بهدف الوصول بالطلبة إلى مستوى فنى عالى من الكفاءة والمهارة .

وأوضح، يتضمن التدريب تعليمات أساسية عن الأمن والسلامة والغسيل والصيانة وكذلك مراحل معالجة مياه الصرف الصحى من المدخل إلى السيب النهائى وتناول أيضا كيفية غسيل الخزانات العلوية وفتح محابس الغسيل ومتابعة جودة المياه.