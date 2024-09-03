القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتفقد مشروعات صيانة كليات المجمع الطبى

الغربية مصطفى عادل

أجرى الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال مشروعات الصيانة وإعادة التأهيل للفصول والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، بكليات التمريض وطب الأسنان والعلوم.

صرح الدكتور محمد حسين خلال جولته، أن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل تشمل رفع الكفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية، بما يخدم تحسين جودة الخدمات والبيئة التعليمية خاصة مع الطلب المتزايد للالتحاق ببعض التخصصات فى كليات الجامعة ببرامجها المتميزة، مشددا على سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية طبقا للجداول الزمنية وبأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية لضمان تحقيق افضل استغلال لموارد الجامعة المادية بشكل مستدام.

خلال جولته تابع الدكتور محمد حسين أعمال الصيانة التى تجريها كلية التمريض بالمعامل والمدرجات، موجها بسرعة انهاء أعمال الصيانة فى أقرب وقت وفقا للخطة الزمنية المحددة من قبل، مشددا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المبنى الجديد الملحق بالكلية وفقا للخطة الاستراتيجية للجامعة فى ضوء الطلب المتزايد على الالتحاق بالكلية وعدم قدرتها على استيعاب أعداد جديدة وعدم قبول أى تحويلات هذا العام.

كما تفقد كلية طب الأسنان وسير العمل بأعمال الانشاءات بالمعامل والفراغات الدراسية بالدور الثالث والرابع، وتابع أعمال التجهيزات للوقوف على آخر مستجدات الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع، مشددا على ضرورة الانتهاء من أعمال التجهيزات خلال 6 شهور وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وبكلية العلوم تفقد أعمال الانشاءات والصيانة بمبنى بيولوجى بالكلية، لتطوير المعامل والمدرجات الطلابية، لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، مشددا على ضرورة انهاء أعمال الإنشاءات والصيانة طبقا للموصفات القياسية من حيث الجودة والتكلفة فى أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاتن أبو طالب عميد كلية طب الأسنان والدكتور شيرين عبد المولى وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر الخضر وكيل كلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عصمت جميعى وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أمجد سلامة وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسنى دوير مدير مركز الاستشارات الهندسية، والدكتور محمد أبو هلال نائب مدير مركز الاستشارات الهندسية، والمهندس محمد صبحى مدير الإدارة الهندسية بالجامعة.