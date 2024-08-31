جامعة طنطا: المبادرات الرئاسية تستهدف تعظيم دور الجامعات فى بناء الإنسان

الغربية - مصطفى عادل

انعقد اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

استهل الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة كلمته، بتوجيه الشكر لجميع عمداء الكليات لجهودهم طوال فترة العام الدراسي السابق، وإنهاء اعلان النتائج في موعدها، موجها بضرورة انهاء أعمال الفصل الدراسي الصيفي وانهاء اعلان النتائج قبل بدء الدراسة بالعام الجامعي 2024/ 2025.

وأشار إلى ضرورة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر ووفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تجهيز الفصول والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن والمستشفيات الجامعية.

وشدد الدكتور محمد حسين، على أهمية دعم مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية" ومبادرة "صنايعية مصر" و"اتعلم بصحة" و" 100 يوم رياضة"، وأضاف خلال استعراضه لخطاب المجلس الأعلى للجامعات على أن تلك المبادرات، تستهدف تعظيم دور الجامعات في بناء الانسان المصري وتحقيق عوائد مجتمعية للمواطنين ومنسوبي الجامعة في كافة المجالات، موجها بضرورة تنظيم القوافل التنموية الشاملة في المجالات الطبية والبيطرية والإرشاد النفسي والزراعي لقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجا.

وأشاد بجهود قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيقه مكانة متفردة للجامعة في تنظيم وإطلاق القوافل على مدار الأعوام الماضية.

كما استعرض القائم بأعمال رئيس الجامعة توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، الخاصة بشأن إقامة حفلات التخرج، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط التي أقرها المجلس بشأن إقامة الفاعليات الخاصة بحفلات التخرج بكليات الجامعة، والالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية.

وأشاد الدكتور محمد حسين بإدراج الجامعة لأول مرة منذ إنشائها في تصنيف شنغهاي للجامعات ضمن 8 جامعات مصرية فقط تم تصنيفها للعام 2024، كما جاءت في الترتيب 1000-901 على المستوى العالمي، واحتلال الجامعة المركز الخامس محلياً من بين الجامعات المصرية و13 على مستوى جامعات القارة الافريقية المدرجة في تصنيف AD Scientific Index 2024، وتقدمها 578 مركزا عن الترتيب السابق، مؤكدا حرص الجامعة على الالتزام بخطتها الاستراتيجية في تطوير وتحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، موجها الشكر لعلماء وباحثي الجامعة لإسهامهم في تحسين التصنيفات الدولية للجامعة وضرورة العمل على سرعة صرف مستحقات ومكافئات النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ووجه "حسين" بضرورة توجيه كافة أشكال الدعم للطلاب من خلال مركز رعاية الموهوبين بالجامعة في كافة الأنشطة الطلابية والتكنولوجية لتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات والمنافسات المحلية والدولية مشيدا بحصول الطلاب على 132 ميدالية من المشاركة في المسابقات الخاصة بالأنشطة الطلابية العام الماضي.