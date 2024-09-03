استخراج جثتين من أسفل عقار مدينة نصر المنهار وجارى البحث عن 4 آخرين

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القاهرة من استخراج جثتين "رجل وسيدة" من أسفل عقار مدينة نصر المنهار، وجارى البحث عن 4 أخرين تحت الأنقاض.

وصل منذ قليل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى موقع حادث انهيار عقار فى مدينة نصر، لمتابعة موقع الحادث ورفع الأنقاض.

وكشفت المعاينة الأولية إصابة 4 أشخاص نتيجة انهيار عقار مدينة نصر فى القاهرة، كما تحطمت 5 سيارات كانت موجودة أسفل العقار.

كان انهار منذ قليل عقار مكون من 4 طوابق بمدينة نصر فى القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه.

تلقت غرفة النجدة فى القاهرة بلاغا بـ انهيار عقار بمدينة نصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن عقار مكون من 4 طوابق تعرض للانهيار، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.

عقار مدينة نصر المنهار (1)



عقار مدينة نصر المنهار (2)



عقار مدينة نصر المنهار (3)



عقار مدينة نصر المنهار (4)