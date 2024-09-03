إنقاذ سيدة من تحت أنقاض عقار مدينة نصر المنهار

كتب سيد الخلفاوى

نجحت قوات الإنقاذ فى انتشال سيدة على قيد الحياة، من تحت أنقاض العقار رقم 30 بشارع محمد عبد الهادى المنهار، بـ أرض الجولف بحي شرق مدينة نصر، وتم نقلها لاحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتواصل الأجهزة المتواجدة بموقع الحادث البحث عن ناجين.

ويتواجد بموقع الحادث الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق رشدى مساعد الوزير مدير أمن القاهرة للإشراف على عمليات إنقاذ السكان المتواجدين تحت الأنقاض .

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بـ انهيار العقار المكون من ارضي و4 طوابق ، وعلى الفور إنتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

كما انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه.

وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.