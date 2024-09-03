اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 03:22 م
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محافظ القاهرة ينتقل لموقع انهيار عقار مدينة نصر

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 02:04 م
محافظ القاهرة ينتقل لموقع انهيار عقار مدينة نصر محافظ القاهرة يتفقد موقع انهيار عقار مدينة نصر
كتب سيد الخلفاوى

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انتقل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فور تلقيه البلاغ، وكافة الأجهزة المعنية لموقع العقار المنهار بـ30 شارع محمد عبد الهادي بأرض الجولف بحي شرق مدينة نصر للإشراف على عمليات إنقاذ السكان .

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بانهيار العقار المكون من ارضي و4 طوابق، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

كما انتقلت سيارات الحمايية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه، تم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.

محافظ القاهرة يتفقد موقع انهيار عقار مدينة نصر
محافظ القاهرة يتفقد موقع انهيار عقار مدينة نصر
محافظ القاهرة يتابع
محافظ القاهرة يتابع عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين

 







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