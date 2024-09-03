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انهيار عقار مكون من 4 طوابق فى مدينة نصر.. صور

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 01:28 م
انهيار عقار مكون من 4 طوابق فى مدينة نصر.. صور انهيار عقار في مدينة نصر
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

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انهار منذ قليل عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة النزهة في مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت سيارات الحمايية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه.

 تلقت غرفة النجدة في القاهرة بلاغا بـ انهيار عقار بمنطقة النزهة في مدينة نصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن عقار مكون من 4 طوابق تعرض للانهيار، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.

انهيار عقار في مدينة نصر (1)
انهيار عقار في مدينة نصر

 

انهيار عقار في مدينة نصر (2)
انقاض عقارمدينة نصر 

 

انهيار عقار في مدينة نصر (3)
انهيار عقار في مدينة نصر 

 







انهيار عقار

انهيار عقار في مدينة نصر

عقار مدينة نصر

النزهة

مدينة نصر

عقار النزهة

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