انهيار عقار مكون من 4 طوابق فى مدينة نصر.. صور

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

انهار منذ قليل عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة النزهة في مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت سيارات الحمايية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه.

تلقت غرفة النجدة في القاهرة بلاغا بـ انهيار عقار بمنطقة النزهة في مدينة نصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن عقار مكون من 4 طوابق تعرض للانهيار، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.



انهيار عقار في مدينة نصر



انقاض عقارمدينة نصر