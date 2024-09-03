اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 06:15 م
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إصابة 4 أشخاص نتيجة انهيار عقار مدينة نصر

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 01:57 م
إصابة 4 أشخاص نتيجة انهيار عقار مدينة نصر انهيار عقار في مدينة نصر
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

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كشفت المعاينة الأولية لرجال الأمن إصابة 4 أشخاص نتيجة انهيار عقارمدينة نصر، كما تحطمت 5 سيارات كانت موجودة تحت العقار.

انهار منذ قليل عقار مكون من 4 طوابق بمدينة نصر فى القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه.

تلقت غرفة النجدة فى القاهرة بلاغا بانهيار عقار بمدينة نصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن عقار مكون من 4 طوابق تعرض للانهيار، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجد عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.

 

 







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انهيار عقار

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