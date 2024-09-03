اليوم السابع
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إصابة 9 أشخاص فى حادثين متفرقين بالشرقية

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 07:12 م
إصابة 9 أشخاص فى حادثين متفرقين بالشرقية حادث مروري - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان أمام شركة الكهرباء بمدخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان أمام شركة الكهرباء بمدخل مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

في سياق متصل، أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي أمام إحدى شركات مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.







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