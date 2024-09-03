تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقته بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، تأجيل محاكمة شاب لجلسة 4 أكتوبر المقبل، للمرافعة؛ لاتهامه بقتل شقيقته وإصابة شقيقته الأخرى، بسبب خلافات حول الميراث بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 10337 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم 4493 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، لشهر أكتوبر من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ف م أ" 37 عاما، مقيم بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل شقيقته "نجلاء" 38 عاما، ربة منزل، وإصابة شقيقتهما "سعيدة" بسبب خلافات حول الميراث.

وجاء في أمر الإحاله أن المتهم قتل شقيقته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب خلافات الميراث بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.