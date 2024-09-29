وزارة الإسكان: بدء طرح كراسات شروط حجز 1645 وحدة بـ8 مدن جديدة

كتب ـ أحمد حسن

أعلنت وزارة الإسكان، بدء طرح كراسات شروط حجز 1645وحدة سكنية بـ8 مدن جديدة، وذلك بمساحات تتراوح بين 55 مترا وحتى 161 مترا مربعا، ويستمر طرح كراسات الشروط من خلال أجهزة المدن الجديدة حتى يوم 28 أكتوبر المقبل.

وبالنسبة لتفاصيل الوحدات السكنية وعددها وأبرز المدن المتاحة، أكدت الوزارة أنه تم طرح 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح بين 63 مترًا مربعًا و105 أمتار، وطرح 137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح بين 55 مترًا مربعًا و90 مترا، وطرح 878 وحدة «جنة» بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح بين 100 متر مربع 150 مترًا، وطرح 5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تبدأ من 75 مترا إلى 104 أمتار، وطرح 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات من 65 مترا إلى 161 مترا.

كما تضمن الإعلان طرح 240 وحدة بـ مشروع جنة بمدينة ملوي الجديدة بمساحات من 100 متر إلى 161 مترا، وطرح 8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات من 79 مترا إلى 140 مترا، وطرح 114 بمدينة رشيد الجديدة بمساحات من 90 مترا إلى 93 مترا.

وحول الشروط الواجب توافرها، قالت وزارة الإسكان، إنه يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، ولا يحق للأسرة (الزوج الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة، والوحدات السكنية للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وإذا تم مخالفة ذلك يتم فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار.