توصيل 15 مليون وحدة سكنية.. أهم المعلومات عن مشروع توصيل الغاز للمنازل

كتبت - مروة الغول

شهدت مشروعات التوسع فى استخدامات الغاز طفرة سواء فى مشروعات توصيل الغاز فى المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية إلى نحو 15 مليون وحدة سكنية وفيما يلى أهم المعلومات عن توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خلال 2023-2024 كالتالى..

1-تم توصيل 675 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال العام واحلالها محل أسطوانات البوتاجاز.

2- ليصل اجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية إلى نحو 15 مليون وحدة سكنية.

3- وتم التوصيل كذلك إلى ما يناهز 15 ألف منشآة تجارية و97 مصنعاً.

4- كما تم تحويل ما يناهز 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى .

5-وانشاء 75 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و24 مركز لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.

6- كما تم تنفيذ مشروعات لدعم وتوسعة الشبكة القومية لخطوط نقل الغاز الطبيعى بتكلفة استثمارية تزيد عن 660 مليون جنيه.