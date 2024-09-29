نزيف اللثة وآلام المفاصل أبرزها.. علامات تدل على نقص هذا الفيتامين

كتبت مروة هريدى

يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتك اليومية، ويمكن للعديد من الأشخاص الحصول عليه بسهولة من خلال المصادر الطبيعية، حيث لا يمكن تخزينه في الجسم، لذلك، يجب عليك تضمين مصدر لفيتامين سي في نظامك الغذائي كل يوم، وإذا كنت تعانى من نقص في فيتامين سي، فإليك بعض العلامات التي تدل على ذلك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تكرار مرات المرض

إذا كنت تعاني من جميع أنواع عدوى الجهاز التنفسي والفيروسات التي تصادفك، فقد تحتاج إلى زيادة تناول فيتامين سي، فهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي وتساعد الجهاز المناعي في مكافحة العدوى، كما يعزز فيتامين سي التئام الجروح وتكوين الكولاجين الصحي، ويمكن أن يساعدك فيتامين سي في منع تكرار أنواع العدوى، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت لا تتناول الفواكه والخضراوات، التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، فقد يتوق جسمك إليها.

التئام الجروح ببطء

إذا كنت تعاني من مشاكل في التعافي من الجراحة أو الجروح أو غيرها، فأنت بحاجة لزيادة مدخولك من فيتامين سي، ووفقًا للدراسات، فإن أكثر من نصف المرضى الذين تلقوا جرعات عالية من فيتامين سي بعد الجراحة تعافوا بشكل أسرع من أولئك الذين لم يتناولوا المكمل، ويدعم فيتامين سي الكولاجين الصحي، وهو بروتين يحافظ على نعومة البشرة ومرونتها، وبدون ما يكفي من فيتامين سي، لا ينتج جسمك ما يكفي من الكولاجين خاصة مع تقدمك في السن، وهذا هو سبب ظهور التجاعيد على خدود العديد من كبار السن وأيديهم، لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على بشرة شابة فاستهلك ما يكفي من الفواكه مثل الكيوي والبرتقال.

الشعور المستمر بالتعب

الشعور بالتعب المستمر هو أحد المؤشرات على أنك قد تحتاج إلى المزيد من فيتامين سي، فإذا كنت تشعر بالتعب باستمرار ولم تغير أي شيء في نظامك الغذائي أو نمط حياتك، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض مستويات فيتامين سي في جسمك، ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب للتعب، فإذا كنت متعبًا، فاستشر طبيبك لإجراء تقييم وفحص دم لتحديد مصدر التعب لديك وما إذا كنت بحاجة إلى المزيد من فيتامين سي.

مشاكل الجلد

إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين سي، فقد تلاحظ بعض التغيرات الجلدية الواضحة، وغالبًا ما تسبب مستويات فيتامين سي المنخفضة احمرارًا أو تغيرًا في لون مناطق الجلد، وجفاف وتشقق حول زوايا فمك.

الإصابة بالكدمات بسهولة

إذا لاحظت ظهور كدمات أكثر من المعتاد، فقد يكون نقص فيتامين سي هو السبب، فهو يعمل على تعزيز تخثر الدم ويحافظ على أنسجة الجسم قوية، ولكن ليس نقص فيتامين سى السبب الوحيد في الكدمات، حيث يعد انخفاض عدد الصفائح الدموية سببًا آخر للكدمات، لذلك يجب الخضوع لفحص شامل واختبار دم قبل الاستنتاج بأنك تعاني من نقص فيتامين سي.

نزيف اللثة

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة الفعالة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض اللثة، وقد اكتشفت إحدى الدراسات أن المرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين سي كانوا أكثر عرضة بنسبة 1.16 مرة لنزيف اللثة، وقد يكون نزيف اللثة أيضًا مؤشرًا على مرض الاسقربوط، وهو حالة ناتجة عن نقص فيتامين سي، فإذا كنت تعاني من نزيف اللثة، فتناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين سي مع استشارة طبيب الأسنان لاستبعاد أمراض اللثة.

آلام المفاصل

آلام المفاصل من أكثر أعراض نقص فيتامين سي انتشارًا، ويمكن أن يؤثر على أي مفصل، ومع ذلك فهو أكثر انتشارًا في الركبتين والوركين، حيث يعزز فيتامين سي تكوين الكولاجين الصحي، مما يساعد على تقوية المفاصل، وإذا كنت لا تستهلك ما يكفي من هذا الفيتامين، فقد تعاني من آلام في المفاصل، وتشمل أعراضها الشعور بألم عند الحركة، وتيبسها، وتورمها وكدمات حول المفاصل، وآلام العضلات أو الأوتار القريبة من المفاصل، فإذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فمن المهم زيارة الطبيب لأنها قد تكون ناجمة عن شيء آخر، ولكن تأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين سي في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة مفاصلك.