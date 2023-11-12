أضرار الإفراط فى تناول فيتامين سى.. أبرزها التعب الشديد وتكسير الجسم

كتبت مروة محمود الياس

فيتامين سي أحد أهم أنواع الفيتامينات المهمة والضرورية لجسم الإنسان للقيام بوظائفه على أكمل وجه، إضافة لأهميته القصوى فى زيادة دفاعات الجسم ضد المرض وتعزيز قوة وقدرة الجسم على مجابهة المشكلات الصحية والاعراض المرضية، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع medicinenet الطبى الذى أكد على أنه وبالرغم من فوائد هذا الفيتامين إلا أن التقرير يوضح أبرز اضرار الإفراط فى تناول فيتامين سى.

أضرار الإفراط فى تناول فيتامين سى

وتابع التقرير موضحا أبرز أضرار الإفراط فى تناول فيتامين سى، موضحا أن ارتفاع درجات حرارة الجسم والشعور بالخمول العام والتعب الشديد وتكسير الجسم من أبرز أعراض زيادة تناول هذا الفيتامين.

وأوضح التقرير أبرز اضرار الإفراط فى تناول فيتامين سى، ومنها أعراض هضمية كثير ومزعجة منها الإصابة بالاسهال الشديد، وكذلك الاوجاع والمغص المتكرر، وقد تتاثر المعدة أيضا فيعانى صاحبها من مشكلات الحرقة الشديدة.

ومن أبرز اضرار الإفراط فى تناول فيتامين سى أيضا الإصابة بألم فى الرأس حاد وصداع مستمر، مع المعاناة من مشكلات بالكليتين تصل حد تكون الحصوات شيئا فشيئا، وقد يعانى من يتناول فيتامين سى بكميات كبيرة من تساقط بالشعر أو مشكلات التقصف به، كما أن هناك مشكلات تتعلق بالنوم لمن يفرط فى تناول كميات كبيرة من فيتامين سى فيعانى من الأرق

ونصح التقرير بالامتناع عن الإفراط فى تناول فيتامين سى، كى يتجنب مخاطره الصحية، وذلك بعدم الإفراط فى تناول مكملاته الدوائية أو عدم الإفراط فى تناول الأطعمة التى تحتوى عليه لكميات مبالغ فيها والحصول فقط على الحصة اليومية له.