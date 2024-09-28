من مطبخك.. 7 توابل هتساعدك في خفض مستويات السكر في الدم

كتبت مروة هريدى

إذا كنت تعاني من صعوبة في إدارة مستويات السكر المرتفعة في الدم، فإن إضافة هذه التوابل الشائعة إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في تنظيم الأنسولين بشكل أفضل دون إجراء الكثير من التغييرات في النظام الغذائي، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلي.. 7 توابل فعالة وطرق بسيطة لاستخدامها في وجباتك:



القرفة

تشتهر القرفة بتعزيز حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، ويمكن إضافة هذه التوابل البسيطة إلى نظامك الغذائي الصباحي في صورة ماء منقوع أو شاي الأعشاب، وبصرف النظر عن ذلك، يمكنك إضافة عود من القرفة إلى وجبات الشوفان والشوربة والعصائر.

الكركم

هو نوع شائع آخر من التوابل المستخدمة في المطبخ، ويحتوي على الكركمين، ويتمتع هذا النوع من التوابل بخصائص قوية مضادة للالتهابات وقد يحسن حساسية الأنسولين، جرب إضافة الكركم إلى الكاري أو الشوربة أو حتى الحليب الذهبي للحصول على مشروب دافئ.

الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بقدرته على تحسين حساسية الأنسولين وخفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام، فقط قُم ببشر الزنجبيل الطازج على الأطعمة المقلية أو السلطات أو انقعه في الشاي للحصول على مشروب مهدئ.

الحلبة

بذور الحلبة غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض مستويات السكر في الدم، فقط انقع البذور طوال الليل وأضفها إلى العصائر أو الزبادي.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين، والتي قد تساعد في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، أضف الفلفل الحار إلى الشوربة أو التتبيلات للحصول على نكهة حارة، أو رشه على الخضراوات المشوية.

القرنفل

القرنفل غني بالمركبات التي قد تعزز حساسية الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم، استخدم القرنفل الكامل في الشاي أو انقعه في الماء الساخن للحصول على مشروب مريح، أو أضف القرنفل المطحون إلى المخبوزات لمزيد من الدفء.

الثوم

لا يضيف الثوم نكهة فحسب، بل قد يقلل أيضًا من نسبة السكر في الدم أثناء الصيام ويحسن حساسية الأنسولين، فقط افرمي الثوم وضيفيه إلى الأطعمة المقلية أو الخضار المشوي أو الشوربة واستخدميه في تتبيلات السلطة للحصول على نكهة إضافية.