فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تجرى إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أعمال الصيانة الدورية المتبعة بمدينة الغردقة ويتم فصل التيار اليوم السبت لمدة 5 ساعات عن عدة مناطق، وهى شارع السلام ومنطقة بنك مصر والمنطقة السكنية المجاورة لميشلان وذلك من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا .

كما سيتم فصل التيار عن منطقة الـ 6000 وحدة بالغرقة يوم الأحد المقبل بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وتنسق شبكات كهرباء البحر الأحمر، مع مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عملية فصل التيار الكهربي وإخطار الوحدات المحلية للاعلان عن مواعيد الفصل.