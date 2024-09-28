فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة

تجرى إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أعمال الصيانة الدورية المتبعة بمدينة الغردقة ويتم فصل التيار اليوم السبت لمدة 5 ساعات عن عدة مناطق، وهى شارع السلام ومنطقة بنك مصر والمنطقة السكنية المجاورة لميشلان وذلك من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا .
كما سيتم فصل التيار عن منطقة الـ 6000 وحدة بالغرقة يوم الأحد المقبل بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
وتنسق شبكات كهرباء البحر الأحمر، مع مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عملية فصل التيار الكهربي وإخطار الوحدات المحلية للاعلان عن مواعيد الفصل.
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