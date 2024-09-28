أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد 29 سبتمبر 2024، طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يدعو مجلسى النواب والشيوخ للانعقاد الثلاثاء والأربعاء المقبل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى، كما أصدر القرار رقم 412 لسنة 2024 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول. وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع تكتيكى بالذخيرة الحية بالجيش الثالث الميدانى شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى بإستخدام الذخيرة الحية ويستمر لعدة أيام ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من قادة القوات المسلحة ، والدارسين بالكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين .

الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع ضد الفلسطينيين وينتقم من أهل غزة

شارك وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة حول الوضع في فلسطين يوم 27 سبتمبر 2024. وزير الإسكان: آخر موعد لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء 4 نوفمبر شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح، وحَثَّ المهندس شريف الشربيني، المواطنين، على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية. حياة كريمة تطلق منافذ متنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى الجيزة افتتحت مؤسسة "حياة كريمة" بالشراكة مع شركة "القيصر"، منافذ لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة المدعمة بأسعار مميزة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. رسميا.. حزب الله يعلن استشهاد حسن نصر الله الأمين العام للحزب أعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت. أنباء عن تسلم "نعيم قاسم" منصب أمين عام حزب الله خلفا لحسن نصر الله أعلنت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر أن هناك أنباء عن تسلم "نعيم قاسم" منصب أمين عام حزب الله خلفا لـ نصر الله. وزير الصحة: حجم سوق الدواء المصرى يبلغ 300 مليار جنيه سنويا أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الرابع للأهرام تحت عنوان "مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار"، أن أجندة ثرية جدا فى الجلسات التى سيتم مناقشتها لصناعة الدواء للتعاون بين القطاع العام والخاص، وأهم حاجة هو التعليم الطبى والبحث العلمى وصناعة الدواء صناع مستقرة منذ منتصف الثلاثينات، موضحا أن 90% من الأدوية الموجودة بالسوق المصرى 90% من إنتاج القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات، موضحا أن حجم سوق الدواء المصرى يبلغ 300 مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن 3 مليارات دولار تتكلفها الدولة فى تصنيع الأدوية، موضحا أن عدم توافر الدولار أثر على توافر الدواء للمواطنين وخلال الفترة المقبلة سيتم حل هذه المشكلة. وزارة التعليم: امتحان الشهر الأول بالعام الجديد لصفوف النقل نهاية أكتوبر حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اختبار الشهر الأول لـ صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى نهاية أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن التقييم يتضمن 3 اختبارات فى الفصل الدراسي الأول والثانى، بواقع اختبارى شهر واختبار نهاية الفصل الدراسي الأول والثانى، مشيرة إلى أن اختبار شهر أكتوبر تكون الأسئلة فيما درسه الطالب منذ بدء العام الدراسي الجديد حتى موعد عقد الاختبار وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية. رئيس هيئة الدواء: وفرنا الأدوية بنسبة 85% وسنصل لـ100% خلال الأسابيع المقبلة قال الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مؤتمر الأهرام الرابع للدواء، إننا وفرنا الأدوية بنسبة 85%، وسنوفرها بنسبة 100% خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم التسعير بشكل عادل، وكل الدول تضع استراتيجية واضحة. مستشار الرئيس للصحة: وطّنا الأنسولين بمصر ومشروع البلازما من أنجح المشاريع قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر الأهرام الرابع تحت عنوان مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار، إنه يجب أن نعطى الثقة لمنتج الدواء المصرى، وقد أثير موضوع اكتب الاسم العلمى ولا الاسم التجارى، موضحا أنه يجب أن يعرف الطبيب الاسم العلمى لطرح مثائل الأدوية، وأهم من ذلك هو ثقة المواطن، ولا بد من وجود ثقافة الأسماء العلمية للأدوية مثلا الأسبرين هذا هو الاسم التجارى، وليس الاسم العلمى.

إسرائيل: سيطرنا على برج المراقبة فى مطار الحريرى ومنعنا هبوط طائرة إيرانية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي تمكن من السيطرة على برج المراقبة في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت، مشيرة إلى أنه تم منع هبوط طائرة إيرانية في مدرج المطار.

سعر الذهب فى مصر يتراجع 20 جنيها والجرام عيار 21 بـ3590 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في مصر بحوالي 20 جنيهًا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك على خلفية حدوث تصحيح وتراجع في سعر الذهب العالمي إلى 2651 دولاراً بعد أن وصلت 2670 دولارًا، مما انعكس على أداء الذهب في مصر. عيار 24 يسجل 4103 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3590 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3077 جنيها .

عيار 14 يسجل 2393 جنيها.

الجنيه الذهب 28720 جنيها.

غدا طقس حار بأغلب الأنحاء نهارا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة