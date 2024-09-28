الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت 28 سبتمبر 2024، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا إلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25.