اليوم السابع
Ads
السبت، 28 سبتمبر 2024 10:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33

السبت، 28 سبتمبر 2024 08:00 ص
الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 هيئة الارصاد الجوية
كتب – محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت 28 سبتمبر 2024، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا إلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25.







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة