وزارة الصحة: تطعيم السعار متوفر بالمستشفيات ويحمي من أعراض المرض

كتب وليد عبد السلام

تحتفل وزارة الصحة والسكان اليوم باليوم العالمى للسعار مؤكدة أهمية الحصول على المصل المضاد للسعار عند التعرض لعقر الحيوانات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه حال التعرض للعقر أو الخدش من حيوان مصاب بـ مرض السعار يجب اتباع الإجراءات التالية والتى تشمل: -

1- اغسل الجروح بالماء والصابون لمدة 10 دقيقة

2- توجه إلى أقرب منشأة صحية لأخذ المشورة الطبية

- يتم إبلاغ الجهات البيطرية حال الاشتباه في ظهور تغيرات سلوكية أو مرضية على الحيوان العاقر

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الحصول على تطعيم السعار بواقع 3 جرعات للوقاية من المرض، على أن تكون جرعات تطعيم السعار خلال 28 يوما وجرعة بعد سنة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : أنه ولمدة عامين يصبح الشخص فى مأمن تام عن الإصابة بالسعار حال التعرض لعقر الحيوانات.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أهمية تكثيف الجهود للقضاء على مرض "السعار"، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن أهمية تطبيق سياسات "الصحة الواحدة" لمواجهة الأمراض والقضاء عليها، بما يضمن تعزيز الصحة العامة للإنسان ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.