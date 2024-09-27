تناوله يوميا.. هذا الخضار ينظم ضغط الدم وينقص الوزن

كتبت مروة هريدى

تعتبر الخضراوات والفاكهة بشكل عام من الأغذية الخارقة التي يجب تضمينها إلى نظامنا الغذائي بشكل يومى من أجل حياة صحية خالية من الأمراض والوقاية من الالتهابات وغيرها، ويُعرف البنجر بفوائده الصحية العديدة ونكهته المقرمشة ويمكن إضافته إلى السلطات، حيث لونه الأحمر النابض بالحياة، هذه الدرنات النباتية متعددة الاستخدامات والمغذية هي إضافة ممتازة لأي نظام غذائي فهو مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 أسباب تجعلك تضيف البنجر إلى نظامك الغذائي اليومى:



ينظم ضغط الدم

من أهم فوائد البنجر قدرته على المساعدة في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية، حيث يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات، التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، ويمكنه أن يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكل كبير، وقد يُقلل الاستهلاك المنتظم من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يساعد في إنقاص الوزن

تحتوي الحصة النموذجية من البنجر المسلوق (100 جرام) على 44 سعرة حرارية، و1.7 جرام من البروتين و0.2 جرام من الدهون، و2 جرام من الألياف، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يبحثون عن التخلص من الكيلو جرامات الزائدة نظرًا لمحتواه المنخفض من السعرات الحرارية وفى الوقت نفسه غني بالعناصر الغذائية.

يُعزز مستويات الطاقة والأداء

قد يجد الرياضيون أن البنجر مفيد لأن النترات الموجودة فيه تعمل على تعزيز الأداء البدني، وتشير الدراسات إلى أن عصير البنجر يمكن أن يزيد من القدرة على التحمل، ويحسن أداء القلب والجهاز التنفسي، ويعزز استخدام الأكسجين أثناء التمرين.

تقليل الالتهاب

الالتهاب هو السبب الجذري لمعظم الأمراض، ويمكن أن يؤدي التآكل المنتظم في الجسم عند عدم الشفاء إلى التهاب مزمن، ويُعرف البنجر أيضًا بخصائصه المضادة للالتهابات، وقد تقلل هذه المركبات الالتهاب في الجسم بشكل فعال.

تعزيز صحة الأمعاء والجهاز الهضمى والكبد

يوفر البنجر الألياف الغذائية التي تدعم انتظام الهضم، والمركبات التي تعزز وظائف الكبد عن طريق تحييد وإزالة السموم، كما يساعد عصير البنجر في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا للحفاظ على طاقة مستقرة طوال اليوم.

يحافظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر

يصبح الحفاظ على صحة الدماغ أمرًا بالغ الأهمية خاصة مع تقدم العمر، وتشير الدراسات الأولية إلى أن البنجر يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يعزز الذاكرة والقدرة على أداء المهام، ويمكن أن يساعد هذا دماغك على العمل بأفضل معدل ويكون بصحة جيدة.