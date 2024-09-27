اليوم السابع
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السيطرة علي حريق بمنزل في قرية قرقشندة بطوخ دون خسائر بشرية

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 10:32 م
السيطرة علي حريق بمنزل في قرية قرقشندة بطوخ دون خسائر بشرية حريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق نشب بمنزل مبني بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالخشب بقرية قرقشندة التابعة لمركز شرطة طوخ، دون خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بمنزل مبني بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالخشب قرية قرقشندة دائرة مركز شرطة طوخ.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمنزل مبني بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالخشب، علي مساحة 350 متر، بقرية قرقشندة دائرة مركز شرطة طوخ، دون خسائر بشرية أو إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 







حريق

القليوبية




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