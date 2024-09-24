السيطرة على حريق مصنع ملابس بشبرا الخيمة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع ملابس بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة عليه.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق داخل مصنع ملابس بحى غرب شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف، وتبين نشوب الحريق فى الطابق الثامن بمصنع الملابس، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب نشوب الحريق.



جانب من الحريق



جانب من الحريق



جانب من الحريق