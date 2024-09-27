إعلام فلسطينى: طيران الاحتلال يقصف منزلا بمنطقة قيزان النجار جنوبى خان يونس

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن طيران الاحتلال يقصف منزلا في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وقال مراسل القناة إن شهيدان في قصف مدفعي إسرائيلي استهداف منزلا ببلدة الفخاري شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، مضيفا أن هناك شهداء ومصابون في قصف من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا جنوب شرق مدينة خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.