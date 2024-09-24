50 منحة مخفضة للمتقدمين لدراسة الماجستير فى الزراعة بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية على منح 50 منحة بتخفيض 50% من قيمة الساعة المعتمدة لطلاب الدراسات العليا المستجدين المسجلين بالعام الدراسى 2025/2024 بكلية الزراعة.

كما يتم منح درجة الماجستير المهنى ودرجة الدبلومة المهنية فى العيادة النباتية وتقنيات صحة النبات وهى من أهم التخصصات فى الزراعة.

وفى سياق اخر أعلنت جامعة الإسكندرية انه فى إطار تنفيذ الخطة التوعية الصحية للمبادرة الرئاسية "بداية"، الخاصة بالتنمية البشرية فى عدد من المجالات ومنها المجال الصحى، وحرص الجامعة على صحة منتسبيها، وافق المجلس على قيام جامعة الإسكندرية -كلية الطب، بتشكيل فريق طبى لعمل للقيام بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة غير السارية والقيام بمسح لمرض ارتفاع ضغط الدم ومرض البول السكرى بين العاملين بالجامعة.

كما قررت وضع جدول زمنى بالإدارات والكليات والمعاهد المختلفة وتحديد منسق من كل جهة وتوفير مكان داخل كل منها لحضور الفريق الطبى والقيام بالكشف اللازم على السادة العاملين، والتوجيه بما يلزم لعلاج والوقاية من المضاعفات.