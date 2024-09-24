تأسيس 4 شركات باسم جامعة الإسكندرية لخدمة الطاقة والمياه وريادة الأعمال

الإسكندرية أسماء على بدر

وافق رئيس جامعة الإسكندرية على اتخاذ إجراءات تأسيس 4 شركات باسم الجامعة، وهى شركة جامعة الإسكندرية لخدمات الطاقة والمياه وريادة الأعمال، وشركة للدراسات والاستشارات المالية والإدارية، وشركة لمخرجات الأبحاث والدراسات والاستشارات الهندسية، وشركة للخدمات الصحية، واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الانتهاء من إجراءات التنفيذ.

ووافق خلال مجلس جامعة الإسكندرية على بنود الملحق الخاص باتفاقية التعاون بين كلية طب الأسنان والجمعية الملكية للجراحيين بأدنبرة بغرض تدريب الأطباء واعتماد الدرجات التخصصية لكلية طب الأسنان من متطلبات الزمالات التخصصية المختلفة، وعيادات الكلية كمركز تدريب أكلينيكى، وإجراء الامتحانات الخاصة بامتحان الزمالة الإلكترونية.

ووافق المجلس على إعفاء الطلاب الخمس الأوائل من كل شعبة (علوم- رياضة- أدبى) على مستوى محافظة الإسكندرية من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بجامعة الإسكندرية، مع استمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.