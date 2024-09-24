‫وزارة الزراعة: مصر تنتج نحو 2 مليون طن من الأسماك

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الأسماك في مصر من بين القطاعات التي حدث بها تطور كبير خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا أنه يمثل ركيزة أساسية لدول القارة الأفريقية، بما تمتلكه من شواطئ وأنهار وموارد بشرية.

وأضاف الصياد فى كلمته للاحتفال بتخريج 15 مبعوثا من 12 دولة افريقية حول "تنمية المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا"، أن مصر تنتج نحو 2 مليون طن من الاسماك منها 1.6 مليون من الاستزراع السمكي ونحو 400 الف طن من الانهار والبحيرات الطبيعية في مصر .

وأضاف الصياد، أن وزارة الزراعة دائما على استعداد لتقديم الدعم الفني لدول افريقيا ليس فقط في قطاع الأسماك، ولكن في كل الأنشطة الزراعية.

ومن جانبه، أشار الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في كلمته الافتتاحية إلى اهتمام وزارة الزراعة بنقل التجارب المصرية الناجحة في جميع الأنشطة المختلفة بقطاع الزراعة في مصر إلى دول القارة الأفريقية الشقيقة، مشيراً إلى انه تم تدريب حوالى 550 متدرب من الدول الأفريقية .

واضاف موسي ان برنامج تنمية الثروة السمكية من آجل تحقيق الامن الغذائي في افريقيا، ياتي في اطار تنفيذ اتفاقية التعاون الثلاثي بين كلا من الجايكا ووزارة الزراعة متمثلة في المركز المصري الدولي للزراعة ووزارة الخارجية المصرية، أخذا في الاعتبار أن الثروة السمكية هي احد اهم مكونات الامن الغذائي الافريقي.

كما اشار الى الدعم المقدم من علاء فاروق وزير الزراعة للأنشطة الارشادية التي ينفذها المركز المصري الدولي للزراعة.

واضاف ان هناك تواصل وتنسيق دائم بين الوكالة المصرية ووزارة الزراعة والوكالة اليابانية للتنمية (الجايكا) لتقديم الدعم الفني اللازم لدول القارة الأفريقية للمساهمة بهدف تحقيق الامن الغذائي للشعوب الافريقية.

وقدم "موسي" الشكر لكل العاملين بالمركز المصري الدولي للزراعة لقيامه بتنفيذ انشطة التعاون بين وزارة الزراعة والجايكا والجهات الدولية المانحة الاخري وذلك للمساهمة فى نقل التكنولوجيات الحديثة المنفذة بقطاع الزراعة في مصر الى الدول الافريقية الشقيقة.

كما اضاف السفير اشرف ابراهيم الامين العام للوكالة المصرية للشراكة من آجل التنمية بوزارة الخارجية الى اتفاق التعاون الثلاثي المشترك بين الوكالة المصرية والجايكا منذ 1987 والمركز المصري الدولي للزراعة وإلى دور وزارة الزراعة من خلال اجهزتها الفنية في نقل الخبرات المصرية الى دول القارة الأفريقية الشقيقة.

كما اشاد بالدور الهام الذي يلعبه المركز الدولي للزراعة في تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية.

ومن جانبه، أشار السفير اوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة بجهود وزارة الزراعة المصرية في نقل الخبرات الزراعية الى دول قارة افريقيا في مجالات وانشطة زراعية مختلفة منها انتاج وزراعة الارز تنمية الثروة السمكية وغيرها من البرامج التدريبية التي يقوم بها المركز المصري الدولي للزراعة، وطلب مزيد من التعاون المشترك في هذا المجال بهدف رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الافريقية.

كما أشاد كاتو كين - مدير مكتب الجايكا بالقاهرة بالمجهودات التي تنفذها وزارة الزراعة والحكومة المصرية في دعم قطاع الزراعة بالدول الأفريقية والذي يعتبر احد اهم اهداف الوكالة اليابانية لتنمية قطاع الزراعة بالقارة الأفريقية.