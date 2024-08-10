حماية البحيرات يختتم البرنامج التدريبي السمكي الأول حول مواصفات إنشاء المزارع والمفرخات

كتبت أسماء نصار

اختتم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية البرنامج التدريبي الأول لعام 2024/2025 بعنوان "المواصفات العامة لإنشاء المزارع السمكية والمفرخات وتداول الزريعة" برعاية اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز.

وخلال حفل الختام أعرب "فرحات" عن سعادته بإتمام البرنامج التدريبي الأول وختام اولى الدورات التدريبية قائلا ان ماحققه الجهاز من نجاح في تنفيذ هذه الدورات وبفضل الأقبال الشديد من الجميع وخاصة طلاب كلية الثروة السمكية وكليات الزراعة والطب البيطري وحرصهم الدائم على تلقي المعلومة بشكل دقيق ومتكامل كان سببا في الاعداد والتنظيم لبرامج تدريبية جديدة اكثر قوة وفعالية حيث يستعد الجهاز لتنفيذ برامج تدريبية اخرى تم الاعداد لها بشكل مختلف ومتنوع من خلال فريق عمل الادارة العامة للتطوير والارشاد تحمل الكثير من المفاجآت العلمية التي ستحقق المستهدف من العملية التدريبية وهو تدريب اكبر عدد من طلاب وخريجي الجامعات تدريبا عمليا يساهم في تنمية مهارتهم العلمية وخلق كوادر علمية اكثر خبرة تسهم في ارتقاء القطاع السمكي في مصر وتنميته .

وأشاد المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بالتعاون المثمر بين الجهاز والجامعات لدعم مجالات البحث العلمي من خلال تنفيذ الدورات التدريبية اللازمة لرفع المستوى المعرفي التوعوي لدى الدارسين والعاملين تحت مظلة هذا القطاع وفي هذا الاطار اضاف "فرحات" ان الجهاز بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة السويس ، لدعم البحث العلمي وتشجيع الزيارات الميدانية لتقديم الخبرات الفنية للطلاب والخريجين وباحثي الدراسات العليا وذلك بهدف تنمية قطاع الثروة السمكية في مصر .



وفي نهاية كلمته وجه "فرحات" الشكر القائمين على تنظيم البرنامج التدريبي وعلى راسهم المهندسة امل فؤاد مدير عام الادارة العامة للتطوير والارشاد وفريق عمل الادارة مؤكدا اننا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من هذا البرنامج التدريبي واضاف اننا مستمرين في تنفيذ هذه الدورات لنشمل اكبر عدد من المتخصصين في مجال الثروة السمكية على مستوى الجمهورية .

واضاف اننا نرصد آراء المتدربين من خلال التقييم النهائي الذي يتم توزيعه على المتدربين لمعرفة آرائهم في البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه حتى يمكننا العمل في الدورات القادمة بشكل أفضل وتلبية كافة مطالب المتدربين وايضا تذليل كافة العقبات التي قد تقابلنا أثناء العملية التدريبية ،

أكدت الدكتورة اماني احمد مدير عام الادارة العامة للشئون البيطرية بالجهاز عن تطبيق الأمن الحيوي بالمزارع السمكية ان الامان الحيوي للمزارع السمكية يعد هو صمام الامان الذي يمكن من خلاله الحصول على انتاجية سمكية اعلى وذات جودة عالية واكدت ان متطلبات الأمان الحيوى لإنشاء المزارع السمكية، ضرورية وهامة وتشمل مجموعة من التدابير والسياسات التي تهدف إلى ضمان صحة وسلامة الأسماك وبيئتها والعاملين بالمزارع والمستهلكين .

وألقت الكميائية اسماء عبد السميع مدير عام الادارة العامة للبحوث محاضرة بعنوان معايير جودة المياة بالمزارع السمكية والمفرخات تحدثت فيها عن جودة المياه والمعايير الاساسية لجودة مياه الاستزراع السمكي وتحدثت ايضا عن الدور الفعال للذكاء الاصطناعي في الحفاظ على جودة المياه خاصة في الأنظمة المغلقة للاستزراع السمكي .

ومن جانبهم أعرب المتدربين عن سعادتهم بالدورة التدريبية قائلين انها دورة مميزة وتحتوي على العديد من التقنيات المنهجية الجديدة وخاصة الزيارة الميدانية للمفرخ السمكي بالعباسة قائلين انها كانت زيارة مفيدة وممتعة خاصة أنهم شاهدوا اساليب التفريخ المختلفة باختلاف انواع الاسماك واثنوا ايضا على الاساتذة المحاضرين قائلين جمعت الدورة التدريبية نخبة مميزة من المدربين أضافوا لنا المزيد من الخبرات العلمية والعملية .

