اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 01:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

‫ في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية"..

الزراعة تعلن إطلاق منافذ متحركة لطرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 12:41 م
الزراعة تعلن إطلاق منافذ متحركة لطرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق منافذ البيض المتنقلة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانيه والداجنه والصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانيه بالاراضى المستصلحة عن ضخ كميات من بيض، بأسعار مخفضة، لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأجهزة الوزارة وهيئاتها المختلفة، بالمشاركة الإيجابية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

أكد الدكتور  طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن منافذ البيض المتنقلة انطلقت صباح اليوم، محملة بكميات من بيض المائدة، للبيع بسعر 150 جنيها للكرتونة، بعدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين، بمحافظات القاهرة الكبرى، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الزراعة منافذها المتحركة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة لبيع السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة للسكان والموظفين والعاملين بالعاصمة الإدارية


حيث اشتملت المنافذ على جميع السلع من اللحوم والألبان والدواجن والخضر والصلصة والعسل والمربى وكل ما تحتاجه الاسرة المصرية وذلك في إطار مبادرة "خير مزارعنا لاهالينا" تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

الخضروات
الخضروات

 

السلع الغذائية
السلع الغذائية

 

منافذ البيض المتنقلة
منافذ البيض المتنقلة

 







البيض

بيض المائدة

وزارة الزراعة

العام الدراسي



الموضوعات المتعلقة

بسعر 250 جنيها.. زحام على شراء اللحوم البلدى بمعرض وزارة الزراعة فى الدقى

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 12:00 م

وزارة الزراعة تطرح 4 كيلو جبن بـ290 جنيهاً وكرتونة البيض بـ150

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 05:00 ص

وزارة الزراعة: تكثيف توعية صغار المربين لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 07:30 م

وزارة الزراعة تطرح 200 سلعة أساسية فى معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى حتى عيد الأضحى.. اللحوم البلدية مستقرة عند 250 جنيها للكيلو والكفتة بـ240 والكبدة بـ245.. وتخفيضات 30% على الزيوت و20% على الفاكهة

الأربعاء، 05 يونيو 2024 07:00 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة