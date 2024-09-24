تعرف على موعد وشروط الالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة جنوب الوادى

قنا صابر سعيد

اعتمد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، محضر اجتماع لجنة قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد.

ونص محضر الاجتماع على أن يقبل بالسكن كل من سجل على الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية وحقق الشروط الآتية:

أولا بالنسبة للطالبات:

يتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ممتاز وجيد جداً، جميع الكليات، ويتم تسكين الطالبات الجدد مواليد عام2007 م بالكامل جميع الكليات وشهور ديسمبر –نوفمبر – أكتوبر – سبتمبر – أغسطس من عام 2006 جميع الكليات.

ثانياً بالنسبة للطلبة الذكور.

يتم تسكين الطلبة القدامى المقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير ممتاز، وجيد جداً، جميع الكليات، كما يتم تسكين الطلبة الجدد مواليد عام2007 بالكامل جميع الكليات "ديسمبر –نوفمبر – أكتوبر – سبتمبر – أغسطس" لعام 2006 جميع الكليات.

وحددت الجامعة، إجراءات الكشف الطبي وكذلك كشف تحليل المخدرات للطلاب المحققين لشروط المدن الجامعية، ويكلف الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة بتسليم نتيجة الكشف الطبي وكشف تحليل المخدرات وذلك للقبول بالمدن الجامعة ويحرم من السكن كل من لم يستطع تقديم نتيجة الكشف الطبي وكشف تحليل المخدرات في الموعد المحدد لذلك.

وأوضحت الجامعة، أنه بالنسبة للرسوم أول قسيمة ورسوم الإقامة الشهرية ما يلى:

طريقة دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعة ( أول قسيمة ) يمكن لجميع الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة سابقة الذكر دفع مبلغ ( 785 جنية ) رسوم أول قسيمة من خلال جميع قنوات الدفع الإلكتروني، علماً بأن الرسوم الشهرية بعد ذلك هي 650 جنية، إقامة وتغذية، ويتم تسكين الطلاب المسددين رسوم أول قسيمة بدءاً من يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

وكشفت جامعة جنوب الوادي، عن موعد استقبال طلبات الالتماسات من الحالات الاجتماعية الصعبة والملحة، حيث تكلف الإدارة العامة للمدن الجامعية باستقبال طلبات الالتماسات من يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر وحتى يوم الخميس وحتي 10 أكتوبر، المقدمة من الحالات الذين و اللواتي لم تنطبق عليهم شروط الإسكان الطلابي إلا أنهم في حاجة ماسة للسكنى نظراً لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية وفرزهم وعمل قائمة بالمقبول منهم لعرضهم على اللجنة للموافقة على تسكينهم في الاجتماع القادم.



