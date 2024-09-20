اليوم السابع
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إدراج برنامج الطب والجراحة بجنوب الوادى الأهلية ضمن الفهرس العالمي لكليات الطب

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 04:01 م
إدراج برنامج الطب والجراحة بجنوب الوادى الأهلية ضمن الفهرس العالمي لكليات الطب الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور أحمد عكاوي،  رئيس جامعة جنوب الوادي، إدراج برنامج الطب و الجراحة بجامعة جنوب الوادي الأهلية ضمن الفهرس العالمي لكليات الطب وهو ما يعد اعتماد دولي لخريجي البرنامج.


ووجه رئيس الجامعة، الشكر للدكتور أحمد علي عامر مدير البرنامج لجهوده في انتظام العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية وهنأ رئيس الجامعة منتسبي جنوب الوادي الأهلية.


وأشاد الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة الاهلية، بهذا الإنجاز الذي يأتي في اطار اهتمام الجامعة بتعزيز التنافسية وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

 

وأكد الدكتور أحمد علي عامر، مدير برنامج الطب بالجامعة الأهلية، أهمية هذا الإنجاز في تعزيز السمعة المؤسسية ودعم الجهود المبذولة في تحسين مخرجات العملية التعليمية وفقا لاحدث الممارسات واشاد بدعم رئيس الجامعة وتوجيهاته بالتطوير الشامل والمستمر.







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