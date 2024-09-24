انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء فى هذا الموعد.. تعرف عليه

كتب على عبد الرحمن

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة.

خلال اللقاء تم استعراض عدد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين ومن بينها دعم جهود الوزارة فى التيسير والتسهيل على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء فى إتاحة سدادهم للرسوم الخاصة بالتصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة تيسيراً عليهم وتوفير الوقت والجهد.

وأشارت الدكتورة منال عوض، بحسب بيان للوزارة اليوم، إلى أنه تم الفترة الأخيرة إصدار عدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء لزيادة وتيرة العمل خاصة وأنه يتبقى حوالى 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل .

وقالت وزيرة التنمية المحلية ان الحكومة تسعى إلى اتاحة أكثر من وسيلة دفع للمواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية للحصول على خدمات الادارة المحلية وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء بما يساهم فى عدم الزحام والاستفادة من التحول الرقمى واتاحة وسائل الدفع الإلكترونى المتطورة عبر محافظ شركات المحمول المختلفة وجميع فروع البنوك وبوابة خدمات المحليات وغيرها من وسائل الدفع الجديدة .

ومن جانبه، أشار إبراهيم سرحان إلى أنه تم زيادة عدد 400 ماكينة للـpos الخاصة بالدفع الإلكترونى فى الوحدات المحلية والمراكز والأحياء بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة ، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على زيادة عدد الماكينات خلال الفترة القادمة فى بعض المناطق الأخرى.

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة ( إى فاينانس ) أنه تم العمل كذلك على تحديث الأجهزة المستخدمة فى المحافظات ومتابعة عمل خطوط الربط فيما يخص بوابة خدمات المحليات ( https://lgs.gov.eg/ ) والتى تتيح الدفع الإلكترونى للمواطنين للحصول على 46 خدمة من الإدارة المحلية ومن بينها دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء.

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة الموقف التنفيذى منصة "أيادى مصر" الإلكترونية لترويج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية التى تتميز بها بعض المحافظات، حيث شركة "إى أسواق مصر" المتخصصة فى تكنولوجيا التجارة الإلكترونية، إحدى شركات "إى فاينانس"، بالتعاون مع الوزارة و برنامج الأغذية العالمى" فى هذا الملف .

وشهد الاجتماع استعراض تقريراً قدمته شركة " اى فاينانس " حول الموقف الحالى للمنصة من حيث أعداد البائعين والمنتجات وعدد الأقسام الموجودة على منصة " أيادى مصر " وأكثر الحرف انتشارا وورش العمل والمعارض التى تم تنظيمها خلال الفترة الماضية وإجمالى حجم المبيعات وعدد الطلبات، وكذا بعض المتطلبات خلال الفترة المقبلة لزيادة عدد المنتجات والبائعين وتوفير فرص عمل وضمان استمرارية المشروع وإدارته بفكر القطاع الخاص وانتشار المنصة محلياً وعالمياً فى ظل ما تتميز به الحرف اليدوية والتراثية المصرية من سمعة طيبة .

وأكدت الدكتور منال عوض، أن منصة " أيادى مصر " تحظى برعاية واهتمام من رئيس الجمهورية للحد من البطالة والاستفادة من الموارد البشرية فى المحافظات والمنتجعات الحرفية والتراثية واليدوية المصرية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظات على زيادة قاعدة الحرفيين وعدد الحرف الموجودة على المنصة وزيادة المبيعات، بما يساهم فى زيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة السيدات والشباب.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية وجود خطة متكاملة للتسويق والدعاية للمنصة والمنتجات المعروضة من خلالها ووجود أفكار متميزة وجديدة لضمان استدامة هذا المشروع الذى يلقى متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، وبما يحقق الأهداف المنشودة منه ودعم السيدات وتشجيع الصناعات الحرفية.

ومن جانبه عرض سرحان رؤية متكاملة حول منصة " أيادى مصر"، بما يساهم فى انتشارها بصورة أكبر بما يساهم فى زيادة إجمالى المبيعات والشراكة مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال والتسويق الإلكترونى داخليا وخارجياً وتوسيع فريق العمل المختص لإدارة المشروع وزيادة التدريب للحرفيين والأقسام والحرف على الموقع الخاص بالمنصة.