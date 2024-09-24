حي شرق المنصورة يعلن عن الموعد الأخير لتقديم طلب التصالح.. التفاصيل

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت رئاسة حي شرق المنصورة عن الموعد الأخير لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في موعد أقصاه 4 نوفمبر 2024؛ لتقنين وضع العقار المخالف، وتفادي إجراءات الإزالة والغرامات، وإمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، انقضاء الدعاوى القضائية الخاصة بالمخالفات، زيادة القيمة السوقية للعقار.

وأشارت إلى الحالات التي يجوز التصالح فيها، وتشمل:

- تجاوز قيود الارتفاع وفق قانون الطيران المدني.

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو التي تقع على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو التي لم يستكمل تنفيذها.

- التعدي على حقوق الإرتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة حال الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

والحالات التي يحظر التصالح عليها:

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وقانون حماية النيل والمجاري المائية.

- تغيير الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"، ويسمح بالتصالح حتى 40% من المساحة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للقواعد المنظمة بالهيئة.

ويتضمن التصالح 4 خطوات:

- التقدم بالطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسوم الفحص.

- دراسة الطلب بواسطة اللجان المشكلة بالجهات الإدارية.

- تحديد قيمة التصالح طبقا لنوع المخالفة.

- سداد قيمة التصالح وإصدار قيمة التصالح.



